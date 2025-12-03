Pemerintah Janjikan Listrik di Wilayah Terdampak Banjir Menyala pada 5 Desember
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Pratikno mengatakan wilayah yang terdampak banjir dan longsor yang saat ini listriknya masih padam segera menyala kembali.
Seperti diketahui, listrik di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih padam sejak peristiwa banjir bandang.
Menurut dia, PLN saat ini tengah memulihkan tower bertegangan tinggi yang ditargetkan selesai pada Jumat 5 Desember 2025 mendatang.
“PLN telah mempercepat perbaikan dari lima hari, hanya menjadi dua sampai tiga hari,” ucap Pratikno.
“Sehingga jalur Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” lanjutnya.
Selain listrik, pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh tengah diatasi oleh Telkom.
Telkom sendiri sudah menurunkan sebanyak 2.498 personel yang tergabung dalam tim recovery hingga proses perbaikan selesai.
“Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina didukung oleh berbagai pihak,” kata dia.
