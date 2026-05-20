menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemerintah Kawal Kepulangan 9 WNI yang Sempat Ditahan Militer Israel

Pemerintah Kawal Kepulangan 9 WNI yang Sempat Ditahan Militer Israel

Pemerintah Kawal Kepulangan 9 WNI yang Sempat Ditahan Militer Israel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Luar Negeri Sugiono di DPR RI, Rabu (20/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan para sukarelawan WNI yang kembali ke tanah air dengan selamat.

“Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ketanah air dengan selamat,” kata Sugiono dalam keterangan resminya, pada Kamis (21/5).

Menurut dia, para sukarelawan saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

Baca Juga:

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” kata dia.

Sugiono lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para sukarelawan yang ditangkap.

“Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar,” tuturnya.

Baca Juga:

Sekjen Partai Gerindra itu berterima kasih atas dukungan Komisi 1 DPR RI semua pihak yang membantu.

“Kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun,” tambah Sugiono. (mcr4/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Sembilan WNI Diculik Israel, Kemenlu Upayakan Pemulangan Dalam Keadaan Sehat

Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan para relawan WNI yang kembali ke tanah air dengan selamat.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI