JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemerintah Kebut Proses Penetapan Ketua OJK, Presiden Disebut Tak Ikut Campur

Pemerintah Kebut Proses Penetapan Ketua OJK, Presiden Disebut Tak Ikut Campur

Pemerintah Kebut Proses Penetapan Ketua OJK, Presiden Disebut Tak Ikut Campur
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya mengebut proses penetapan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif.

Menurut dia, panitia seleksi (pansel) Ketua OJK resmi mulai bekerja sejak Senin (2/2) kemarin.

Purbaya menyebutkan percepatan tersebut penting untuk meredam ketidakpastian pasar, menyusul pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi hingga 5 persen.

“Pansel sudah dimulai hari ini. Kita kejar cepat, seminggu sampai dua minggu harus sudah ada ketua OJK definitif,” ucap Purbaya, di Sentul, Bogor, pada Senin.

Gejolak pasar saat ini disebut lebih disebabkan faktor psikologis dan sikap menunggu pelaku pasar terhadap kepastian pimpinan OJK.

Namun, dia menegaskan kondisi tersebut tidak mencerminkan pelemahan ekonomi nasional.

“Market mungkin masih menunggu. Tapi fundamental ekonomi kita masih bagus, enggak ada yang berubah,” kata Menkeu Purbaya.

Purbaya juga menepis adanya intervensi Presiden dalam proses seleksi ketua OJK. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Pemerintah, kata Menkeu Purbaya, berkomitmen menjaga independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

