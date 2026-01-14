Pemerintah Keluarkan Aturan Pencegahan Kekerasan di Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman guna menekan angka kasus kekerasan di lingkungan sekolah dengan menguatkan partisipasi empat pusat pendidikan.

Abdul Mu'ti mengatakan pelaksanaan aturan itu memperkuat ruang partisipasi empat pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan media dalam mencegah sekaligus mengatasi kasus kekerasan pada warga sekolah di ruang fisik maupun ruang digital.

“Kekerasan itu tidak hanya berupa kekerasan fisik, tidak hanya kekerasan yang bersifat jasmani saja. Tapi, kami menyaksikan adanya kekerasan sosial, kekerasan spiritual, dan banyak sekali kekerasan di dunia digital,” kata Mendikdasmen Mu'ti dikutipRabu (14/1).

Dia mengatakan Permendikdasmen tersebut juga berupaya untuk menjamin terciptanya keadaban dan keamanan digital, melalui penerapan dan pembiasaan adab dan etika dalam berinteraksi di ruang digital.

Kemudian penguatan literasi digital bagi warga sekolah untuk menangkal informasi bohong, konten negatif, ancaman kekerasan, dan kejahatan siber, serta pelindungan data pribadi warga sekolah dalam proses pembelajaran.

Berkenaan dengan hal itu, dia menambahkan orang tua atau wali murid memainkan peran penting dalam memantau dan mendampingi aktivitas murid di luar jam sekolah, termasuk yang mereka lakukan di ruang digital.

Apabila nantinya terjadi pelanggaran keamanan dan kenyamanan, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital, Permendikdasmen itu mendorong pihak sekolah, media maupun penyedia platform untuk berperan aktif dalam mengutamakan pelindungan identitas warga sekolah sebagai korban, pelaku maupun saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mu’ti menambahkan Permendikdasmen tersebut juga mendorong seluruh pihak untuk menghindari pemberitaan yang bersifat sensasional, stigmatisasi atau yang dapat memicu peniruan perilaku negatif.