Pemerintah Kembali Bekukan Izin 6 Perusahaan Terkait Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah membekukan izin enam perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain pembekuan, enam perusahaan tersebut juga dipaksa untuk melakukan pemulihan ekosistem.
“Per hari ini kami lakukan pembekuan disertai paksaan pemulihan ekositem terhadap 6 perusahaan yang tadi saya sebutkan,” ucap Raja Juli di Istana Negara, pada Rabu (21/10).
Hingga saat ini, sudah ada 32 perusahaan yang terkena sanksi administratif di sektor kehutanan.
“Sementara itu, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini, juga akan berproses secara pidana ke arah sana,” kata dia.
Tak hanya itu, Raja Juli juga mengaku sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memproses perusahaan yang tergolong masuk dalam pidana kejadian karhutla.
“Untuk mencocokkan data mana kasus-kasus yang dijalankan terpisah antara kepolisian dan kemudian gakum kami mana kasus kasus yang bisa disinergikan secara bersama-sama,“ tuturnya.
Berikut 6 perusahaan yang dibekukan izin oleh pemerintah:
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah membekukan izin enam perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
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