Pemerintah Kembali Terbitkan Panda Bonds untuk APBN 2027

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan Panda Bonds untuk APBN 2027 seusai terbitkan 10 miliar yuan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Suminto mengatakan pemerintah akan menjaga kehadirannya di pasar Panda Bonds, baik sebagai bagian dari strategi pembiayaan, maupun untuk mendukung kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.

Adapun pemerintah menerbitkan Panda Bonds untuk kedua kalinya pada Selasa (10/11) senilai 10 miliar yuan, lebih besar daripada penerbitan perdana pada Juli 2026 sebesar 7 miliar yuan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, penerbitan kedua itu mendapat sambutan positif dari investor domestik China, dengan total pesanan mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau setara dengan rasio bid-to-cover 1,726 kali.

Menurut Suminto, nilai penerbitan yang lebih besar itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026.

Hal itu juga sejalan untuk mengoptimalkan peluang di pasar keuangan internasional.

"Peningkatan nilai penerbitan juga mencerminkan upaya pemerintah memanfaatkan pasar Panda Bonds secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, minat investor, serta pengelolaan risiko utang," ujar Suminto di Jakarta, Sabtu (14/11).

Suminto menjelaskan salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah pasar keuangan China yang menawarkan suku bunga relatif rendah dengan likuiditas yang cukup besar.