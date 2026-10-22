Pemerintah Kirim Bantuan Rp1,2 Triliun ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat mengirimkan bantuan anggaran ke tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling parah dengan total Rp1,23 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bantuan tahap pertama telah dikirimkan pada 7 September 2026 dan tahap kedua pada 22 Oktober 2026.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono, pada Kamis (22/10).

Dia menyebutkan provinsi yang menerima bantuan anggaran tersebut adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Bantuan anggaran juga diberikan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di provinsi-provinsi tersebut.

Dia menyebutkan prabowo terus memonitor secara langsung penanganan karhutla dan perkembangan situasinya setiap hari.

Prabowo pun meminta bantuan anggaran diprioritaskan untuk perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan.

Selain itu, juga untuk fasilitas atau sarana pemulihan, seperti rumah oksigen dan penanganan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan akut.