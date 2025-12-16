Pemerintah Klaim Kirimkan Anggaran Tambahan Rp 268 Miliar untuk Daerah Bencana
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan anggaran sebesar Rp 268 miliar sudah diterima seluruh pemerintah daerah di Sumatra untuk menangani bencana banjir bandang.
Hal itu dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Senin (15/12).
“Kemudian untuk anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk,” ucap Tito.
Dia memerinci tiap pemerintah provinsi mendapatkan tambahan anggaran Rp 20 miliar, sementara tiap pemerintah kota/kabupaten memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
“Jadi, ada Rp 60 miliar tiga provinsi, kemudian Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota,” jelasnya.
Eks Kapolri itu menerangkan, anggaran kepada pemda tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu bagi para korban.
Sementara itu, kebutuhan massal seperti sembako akan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Dari pusat memang banyak membantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain,” kata dia.
