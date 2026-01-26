menu
Pemerintah Klaim Sudah Bangun 4 Ribu Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Klaim Sudah Bangun 4 Ribu Huntara untuk Korban Bencana Sumatera
Hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak di Kota Padang, Sumatra Barat. Foto: dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan jumlah hunian sementara (huntara) yang sudah dibangun untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera yakni 4.228 unit.

Menurutnya, sebagian di antaranya bahkan sudah ditempati oleh warga terdampak.

Hal itu diutarakan Dody seusai Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).

“Per hari ini, ada 993 kepala keluarga yang sudah masuk dan menempati Huntara,” ungkap Suharyanto.

Suharyanto menuturkan bahwa jumlah huntara yang bakal dibangun untuk warga terdampak sebanyak 17.847 unit.

Rinciannya, 16.282 unit dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatera Utara, dan 618 unit di Sumatera Barat.

“Seluruh huntara itu saat ini sedang dikerjakan di masing-masing kawasan dan kota,” jelasnya.

Sebelumnya, peresmian huntara telah dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan dan kota, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

