Pemerintah Lahirkan 10 Komitmen soal Umrah Imbas Konflik di Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyikapi dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah dengan melahirkan 10 komitmen.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI Puji Raharjo mengatakan penundaan ibadah umrah di dalam negeri untuk keselamatan para calon jemaah.

“Keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan perlindungan,” ujar dia dikutip Kamis (5/3).

Kemenhaj bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga telah sepakat mengeluarkan 10 komitmen.

Pertama, sepakat membentuk pusat koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kemenhaj, Kemlu, Kemenhub, Kementerian Imipas, perusahaan penerbangan dan PPIU.

Kedua, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen melakukan pertukaran data, atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan ibadah umrah.

Ketiga, Kemlu mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah umrah untuk sementara waktu, hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif.

Keempat, Kemenhub berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan.