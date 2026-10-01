Pemerintah Lanjutkan Program Magang Vokasi dan PPh Pasal 21 untuk Pekerja Pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program lanjutan yang akan diluncurkan pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (30/9).

Program lanjutan tersebut mencakup program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan bagi 150 ribu peserta serta program vokasi untuk 300 ribu orang.

Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi sekitar 7,5 juta pekerja lintas sektor yang memiliki penghasilan di bawah Rp10 juta.

"Ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata. Yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta,” kata Airlangga.

Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan angka inflasi bersama Menteri Keuangan.

Untuk mendukung sektor perumahan, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku saat ini akan dilanjutkan pada 2027.

Fasilitas tersebut diberikan untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp2 miliar.