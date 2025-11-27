Pemerintah Memastikan Stimulus Ekonomi Diakselerasi Jelang Akhir Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan monitoring kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi serta persiapan menghadapi masa libur Nataru.
Dalam rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), sejumlah Program Prioritas Presiden dipastikan akan terus didorong percepatannya.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, hingga penguatan kampung nelayan.
Selain itu, stimulus ekonomi melalui paket kebijakan 8+4+5 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga akan diakselerasi.
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil hingga akhir tahun.
Menjelang masa liburan Nataru, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah terpadu guna memastikan kelancaran mobilitas warga.
Berbagai insentif transportasi akan diberikan, mencakup moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga tiket pesawat.
Program diskon ini telah dibuka sejak 21 November dan diharapkan dapat membantu menurunkan biaya perjalanan masyarakat selama puncak arus libur.
Pemerintah memastikan stimulus ekonomi diakselerasi menjelang akhir tahun, termasuk program prioritas Presiden.
