Pemerintah Mengaku Sudah Maksimal dalam Menangani Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengeklaim penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari pemerintah sudah maksimal.

Menurut Dudung, banyak pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal,” ucap Dudung di Istana Negara, pada Senin (12/10).

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Dia menuturkan luas area karhutla dilaporkan mencapai sekitar 692 hektare per hari.

“Terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat ratasi,” kata dia.

Eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu menuturkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat.

Hal tersebut karena kondisi di sejumlah lokasi sulit dijangkau menggunakan helikopter.

“Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” tambahnya. (dit/jpnn)