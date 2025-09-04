menu
JPNN.com » Nasional » Pemerintah Mengeklaim Situasi Sudah Aman

Pemerintah Mengeklaim Situasi Sudah Aman

Pemerintah Mengeklaim Situasi Sudah Aman
Kepala Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) Aris Marsudiyanto di Istana Negara, pada Kamis (4/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Kepala Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) Aris Marsudiyanto mengeklaim kondisi di Indonesia sudah aman pascademo dan aksi anarkistis massa yang terjadi beberapa hari lalu.

Menurut dia, seluruh elemen bangsa termasuk para pejabat, organisasi keagamaan, aparat, mahasiswa, dan masyarakat harus menjaga kekompakan.

“Semuanya aman, kita harus kompak, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat,” ucap Aris di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9).

Aris sendiri bakal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan dan dinamika negara saat ini.

Dia mengaku bahwa Prabowo selalu berharap seluruh elemen bangsa untuk bersatu, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju.

“Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka selalu ruang dialog kepada rakyat,” jelasnya.

Aris berharap, komunikasi dan koordinasi seluruh elemen bangsa bisa lebih baik agar situasi semakin kondusif.

“Demikian juga kepada DPR, kemarin juga sudah diberikan ruang dialog untuk menerima semua elemen bangsa,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

