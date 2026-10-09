Pemerintah Menyubsidi Pelunasan Biaya Haji 2027, Lisda Hendrajoni: Alhamdulillah

jpnn.com - JAKARTA - Komisi VIII DPR bersama pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut, yakni makin ringannya beban pelunasan yang harus ditanggung calon jemaah.

Dari rata-rata pelunasan Bipih sebesar Rp26.248.825, subsidi datang dari pemerintah sebesar Rp3,2 juta yang membuat beban pelunasan menjadi sekitar Rp23.048.825 per jemaah.

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"Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji. Dengan subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta, beban pelunasan yang sebelumnya berada pada kisaran Rp26,24 juta menjadi sekitar Rp23,05 juta. Tentu ini sangat membantu dan meringankan jemaah,” kata Anggota Komisi VIII Lisda Hendrajoni.

Lisda berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas subsidi pemerintah tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Presiden Prabowo, atas subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta bagi jemaah haji. Kebijakan ini sangat berarti karena secara langsung meringankan beban pelunasan yang harus ditanggung jemaah,” ujarnya.

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Menurut Lisda kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah bersama DPR untuk mencari formulasi penyelenggaraan haji yang makin terjangkau bagi masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap jemaah haji Indonesia dan berharap pelayanan haji kian baik, aman, dan nyaman,” ujarnya.