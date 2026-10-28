Pemerintah Minta Aksi Demo 28 Oktober Digelar dengan Damai & Tertib

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah meminta mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi di muka umum atau unjuk rasa pada Rabu (28/10) agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan suasana damai.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah mengimbau seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi pada aksi tanggal 28 Oktober 2026 agar melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib, aman, dan damai,” ujar Syahganda, melalui keterangannya, pada Rabu (28/10).

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Menurut dia, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Untuk itu, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat perlu dijaga bersama agar berlangsung secara konstruktif dan memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walau demikian, Syahganda mengingatkan agar seluruh peserta aksi tetap mengedepankan tanggung jawab, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas publik agar aktivitas dan kepentingan masyarakat luas tidak terganggu.

“Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan masyarakat dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama,” kata dia.