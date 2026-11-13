Pemerintah Minta Investor Tidak Panik soal Kondisi Politik Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah meminta investor tidak panik menyikapi dinamika politik di Indonesia, termasuk pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo Dradjad mengatakan dinamika politik merupakan hal yang biasa terjadi setiap negara.

Apalagi situasi politik ini umumnya berlangsung dalam waktu singkat, sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pelaku pasar.

“Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004. Jadi, sudah sering mengalami dinamika seperti ini, jadi enggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,” kata Drajad di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Drajad, dinamika politik memang dapat memicu reaksi pasar dalam jangka pendek, baik dalam hitungan satu hingga dua jam maupun satu hingga dua hari.

Namun, kondisi tersebut diyakini tidak akan mengganggu fundamental perekonomian nasional.

"Pasar keuangan nasional cukup kuat menghadapi situasi tersebut," kata dia.

Drajad menilai reformasi yang terus dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penguatan pasar obligasi, akan mendukung ketahanan pasar keuangan dalam menghadapi berbagai dinamika politik.