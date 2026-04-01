Pemerintah Minta Masyarakat Bijak dalam Mengonsumsi BBM

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman.

Meski demikian, dia mengimbau agar masyarakat diimbau bijak dalam konsumsi BBM, dengan penggunaan wajar setiap hari supaya distribusi tetap adil dan stabil.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” ucap Airlangga dikutip Rabu (1/4).

Untuk memastikan penggunaan BBM secara bijak dan wajar, pemerintah melakukan pengaturan pembelian dengan barcode MyPertamina.

Pengisian per hari dapat dilakukan setiap kendaraan secara wajar hingga 50 liter alias sampai tangki penuh. Pengaturan ini tidak berlaku bagi truk dan angkutan umum.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum," kata dia.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena pemerintah menjamin tercukupinya kebutuhan energi.

“Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak," ujar Bahlil.