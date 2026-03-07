Pemerintah Minta Masyarakat Tak Ragu Imunisasi Campak, Sebut Stok Masih Sangat Cukup

jpnn.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta para orang tua untuk tidak ragu membawa anak-anaknya mengikuti vaksinasi campak.

Selain karena pasokannya mencukupi, vaksin tersebut juga telah melalui berbagai tahapan evaluasi sehingga aman untuk digunakan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia mengatakan saat ini stok vaksin Measles Rubella (MR), yakni vaksin untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang digunakan dalam program imunisasi nasional, mencapai 9,5 juta dosis yang tersimpan di tingkat pusat.

Jumlah tersebut juga ditambah dengan 6,6 juta dosis vaksin yang telah terdistribusi ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas.

Namun, tingkat ketersediaan stok di tiap daerah bervariasi, di mana 23 provinsi memiliki ketahanan stok antara dua hingga lima bulan, sembilan provinsi memiliki ketahanan lima hingga tujuh bulan, sementara enam provinsi memiliki ketersediaan stok di atas tujuh bulan.

"Jadi, semua provinsi kami pastikan sudah memiliki ketersediaan vaksin dengan level di atas dua bulan. Dan kami terus mendistribusikan vaksin dari pusat ke daerah, terutama untuk daerah-daerah yang stoknya sudah mulai turun," ujar Rizka, dikutip Sabtu (7/3).

Dia juga meminta orang tua untuk tidak khawatir terhadap aspek keamanan vaksin.

Menurutnya, vaksin MR yang digunakan pemerintah telah melalui evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat serta memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).