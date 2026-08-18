Pemerintah Optimistis Neraca Perdagangan Makin Moncer

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia akan membaik pada awal semester II tahun 2026 atau Juli.

Hal ini menurut Budi karena kinerja ekspor di dalam negeri terus menunjukkan tren positif.

“Bulan Juli ini harapan kami defisitnya menjadi tidak ada," ujar Budi di Jakarta, Senin (17/8).

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Adapun Budi menyebut defisit neraca perdagangan pada Juni 2026 sebesar USD 0,45 miliar, membaik dibandingkan defisit USD 1,61 miliar pada Mei 2026.

Total ekspor Indonesia pada Juni 2026, baik migas maupun nonmigas tercatat sebesar USD 25,46 miliar. Nilai tersebut meningkat 9,72 persen dibandingkan ekspor pada Mei 2026 yang sebesar USD 23,20 miliar.

Peningkatan ekspor tersebut terutama ditopang ekspor nonmigas. Nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Juni 2026 mencapai USD 24,39 miliar, naik 8,68 persen dibandingkan Mei 2026 yang sebesar USD 22,45 miliar.

Di sisi lain, surplus perdagangan nonmigas pada Juni 2026 mencapai USD 3,04 miliar.

“Nah, ini mudah-mudahan harga mulai stabil sementara ekspor nonmigasnya yang terus bagus,” ungkap dia.