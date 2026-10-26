Pemerintah Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Senior PKS Ungkit Kedaulatan Energi

jpnn.com - Politikus senior PKS Mulyanto menilai kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas ke Singapura sejalan dengan kepentingan pembangunan strategis nasional.

Menurut dia, industri pupuk, keramik, petrokimia, hingga pembangkit listrik sangat bergantung pada ketersediaan gas yang cukup, berkelanjutan, dan harga terjangkau.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat mengekspor gas, sementara industri sendiri kesulitan mendapatkan pasokan," kata Mulyanto melalui keterangan persnya, Senin (26/10).

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Menurut dia, gangguan terhadap ketersediaan gas bukan hanya menghambat kegiatan produksi, tetapi bisa melemahkan daya saing industri nasional.

"Kita memperoleh devisa dari ekspor, tetapi kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan energi nasional,” ujarnya.

Eks anggota DPR periode 2019-2024 yang membidangi komisi energi itu memahami ada keterkaitan dengan aspek diplomatik dalam kebijakan memangkas ekspor gas ke Singapura.

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Terlebih lagi, kata Mulyanto, belakangan gencar kritik Singapura terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

"Kami tentu memahami adanya isyarat diplomatik dalam dinamika ini," lanjutnya.