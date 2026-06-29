Pemerintah Percepat Perampingan BUMN, COO Danantara Singgung Nasib Pekerjanya
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bakal mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan.
Pemerintah juga memastikan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup akan dipertahankan.
Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) pada hari ini, Minggu (28/6/2026), mengonfirmasi kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita (pemerintah, red) sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo, dikutip dari siaran pers Danantara.
Tak lama kemudian, Prabowo kembali bertanya kepada Dony Oskaria yang berada di lokasi acara.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden.
Dony menjawab singkat bahwa target akhir jumlah perusahaan negara berada di kisaran 250 perusahaan.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bakal mempercepat perampingan jumlah BUMN yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan saja.
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