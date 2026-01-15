Pemerintah Perkuat Dukungan Keimigrasian untuk Kawasan Industri IWIP
jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada 12–13 Januari 2026.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat peran layanan dan pengawasan keimigrasian bagi kawasan industri strategis.
Dalam agenda tersebut, Silmy Karim meninjau fasilitas keimigrasian yang beroperasi di bandara khusus domestik IWIP.
Dia juga mengunjungi sejumlah fasilitas utama kawasan, termasuk pelabuhan, pembangkit listrik, fasilitas pengolahan nikel, serta industri baterai.
Silmy menegaskan bahwa kehadiran Imigrasi di kawasan industri memiliki fungsi strategis dalam memastikan aktivitas investasi dan mobilitas tenaga kerja berjalan tertib.
“Potensi ekonomi di kawasan ini menuntut pelayanan keimigrasian yang kuat dan responsif agar aktivitas industri dan investasi dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dukungan keimigrasian di kawasan industri merupakan hasil sinergi berbagai kementerian dan lembaga.
“Kami melihat sinergi yang kuat di Kawasan Industri Weda Bay antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai, Badan Karantina, serta unsur TNI dan Polri dalam menjaga agar IWIP berjalan sesuai aturan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Silmy.
Wamen Imigrasi Silmy Karim meninjau IWIP guna memperkuat layanan dan pengawasan keimigrasian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IWIP Serahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
- IWIP Dukung Kolaborasi Tsingshan–UNIDO untuk Percepat Industri Nikel Berkelanjutan
- Investasi Hilirisasi Tembus Rp 431,4 Triliun, Pemerintah Larangan Ekspor Bahan Mentah
- Frogs Indonesia-Matador Lectro Berkolaborasi Kembangkan Baterai Lokal untuk Drone
- Berkomitmen Jamin Kesehatan Pekerja, IWIP Raih Satya JKN Award 2025
- Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 32,09 Persen, BI Soroti Peran IWIP dan WBN