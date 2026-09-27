Pemerintah Perkuat Penanganan Kekeringan, Tangani 141.440 Hektare Sawah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mengantisipasi kemarau dan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Penanganan dilakukan mulai dari menjaga ketersediaan air untuk pertanian hingga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Hingga 24 September 2026, pemerintah telah melakukan penanganan di 3.288 lokasi.

Sebanyak 358 lokasi berada di kawasan persawahan, 2.553 lokasi di wilayah permukiman, sedangkan 377 lokasi lainnya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penanganan itu diklaim membantu menjaga 141.440 hektare lahan sawah dari risiko gagal tanam maupun gagal panen.

Di sisi lain, dukungan penyediaan air bersih telah menjangkau sekitar 1,75 juta jiwa, dengan total distribusi mencapai 48,9 juta liter air.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya juga menyalurkan dukungan air untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah daerah.

“Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemompaan air sungai menuju area persawahan, perbaikan dan normalisasi saluran irigasi utama maupun sekunder, pembangunan saluran sementara, hingga pengaturan giliran dan distribusi air,” ucap Dody.