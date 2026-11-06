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Pemerintah Perpanjang Masa Kerja Guru yang Kontraknya Berakhir Desember 2026

Pemerintah Perpanjang Masa Kerja Guru yang Kontraknya Berakhir Desember 2026
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Pemerintah Perpanjang Masa Kerja Guru yang Kontraknya Berakhir Desember 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lainnya, mulai dari dosen, tenaga kesehatan, hingga petugas pemadam kebakaran (damkar).

Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi pimpinan DPR RI dan Menteri terkait lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11). 

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Selain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar.

Mensesneg Prasetyo menjelaskan pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi masih terbatas pada tenaga pendidik.

Setelah melalui pembahasan dan perhitungan lintas sektor, pemerintah akhirnya sepakat memperluas kebijakan tersebut.

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"Setelah beberapa kali kami melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo, Jumat (6/11).

Dia menjelaskan profesi yang tercakup dalam kebijakan tersebut meliputi guru, dosen, petugas damkar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.

Pemerintah melalui Menawa Prasetyo Hadi mengungkapkan perpanjangan masa kerja guru yang kontraknya berakhir Desember 2026

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