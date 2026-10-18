Pemerintah Perpanjang Wajib Halal Hingga 2028

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan jadwal yang semula wajib halal ini mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 ini, tetapi dimundurkan dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku usaha.

Susiwijono mengaku penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

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“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal," ujar Susiwijono di Jakarta, Sabtu (17/10).

Dalam perubahan Pasal 160, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

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Pemerintah juga menetapkan 18 Oktober 2028 sebagai awal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari luar negeri.

Penetapan itu turut mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.