Pemerintah Persilakan Komnas HAM Selidiki Penembakan di Pidie

jpnn.com - Pemerintah mempersilahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM menyelidiki kasus penembakan dalam bentrokan warga dengan aparat di Kabupaten Pidie, Aceh.

"Pemerintah juga mempersilakan Komnas HAM turun ke Aceh melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa ini," kata Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Dia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers terkait bentrokan antara aparat TNI/Polri dengan masyarakat di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, di ruang VIP bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Sebelumnya, penertiban bendera Bulan Bintang oleh personel TNI/Polri di Desa Pulo Keunari Kabupaten Pidie dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memicu bentrokan dengan masyarakat setempat, Rabu (4/11).

Peristiwa tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban, 13 orang mengalami luka-luka, dan satu orang meninggal dunia akibat tertembak di bagian dada, serta enam personel TNI juga mengalami luka-luka.

Menko Yusril menyampaikan kasus peristiwa tersebut bakal terus dilakukan investigasi, dan langkah ini diharapkan bisa mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

Hingga kini, meskipun insiden itu disebut penembakan, tetapi masih perlu diketahui apakah benar terjadinya penembakan.

"Lalu, ?apakah luka pada korban meninggal benar luka tembak atau lainnya. Maka, ini perlu pendalaman dan penyelidikan. Kami maklum korban sudah dimakamkan dan tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban.