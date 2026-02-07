Pemerintah Pertahankan Subsidi BBM untuk Rakyat Miskin, Prabowo: Orang Kaya Bayar
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk masyarakat ekonomi bawah dan miskin.
Hal itu dia tegaskan dalam taklimat agenda “Rapat Kerja Pemerintah”, di Istana Merdeka, pada Rabu (8/4) lalu.
Diketahui, harga minyak sempat menembus 100 US Dolar per barel imbas perang antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat.
“Untuk BBM yang bersubsidi kami akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” tegas Prabowo.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu mewanti-wanti agar masyarakat dengan ekonomi atas untuk tidak perlu menggunakan BBM bersubsidi.
“Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya, kalau mau pakai bensin yang mahal dia harus bayar harga pasar. Elu udah kaya minta subsidi lagi, ya, enggak lah. Yang kami bela rakyat miskin,” jelasnya.
Adapun, Prabowo menyebutkan bahwa pasokan BBM dalam negeri masih aman untuk 12 bulan ke depan.
“Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini setelah kita pelajari kondisi,” kata dia.
