Pemerintah Potong TKD, Politikus PDIP Minta Pemda Mengetatkan Ikat Pinggang
jpnn.com, JAKARTA - Legislator Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menyebutkan pemerintah provinsi perlu menyesuaikan APBD secara drastis setelah pusat memotong anggaran transfer ke daerah (TKD).
Dia berkata demikian demi menanggapi langkah pemerintah pusat yang memangkas TKD beberapa pemprov.
"Perlu melakukan penyesuaian yang sangat drastis dalam mengelola APBD-nya," kata Giri kepada awak media, Rabu (8/10).
Menurut dia, pengetatan ikat pinggang perlu dilakukan ketika pemerintah pusat tak punya tanda menambah TKD.
Namun, Giri mengingatkan pengetatan ikat pinggang jangan sampai mengorbankan hak gaji dan upaya pemenuhan pelayanan.
"Menyisir habis seluruh biaya, kecuali biaya gaji dan pemenuhan standar pelayanan minimal," ungkap dia.
Menurutnya, pengetatan APBD bisa dilakukan di sektor kunjungan kerja, biaya makan dan minum, serta publikasi setelah TKD dipotong pemerintah pusat.
"Kunjungan kerja, makan minum, biaya koran, publikasi dan lainnya harus dikorbankan agar terpenuhi kebutuhan gaji dan standar pelayanan minimal," kata Giri.
Legislator Komisi II DPR RI Giri Ramanda menilai pemerintah provinsi perlu menyesuaikan APBD setelah pusat memotong anggaran TKD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP Peringati 9 Tahun Sertifikasi ISO, Bukti Tata Kelola Partai Modern
- Gubernur Riau akan Berdiskusi dengan Menkeu Purbaya Soal Pemotongan TKD
- Setelah Bertemu Purbaya, Gubernur Anwar Hafid Singgung Astacita Presiden hingga PPPK
- Pernyataan Sherly Tjoanda soal Pemotongan Transfer ke Daerah, Permintaan Mualem ke Purbaya, Tegas!
- Pemda Pusing soal TPP PNS & PPPK Dampak Transfer ke Daerah Dipangkas
- Dana Transfer untuk DKI Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Anung Pasrah