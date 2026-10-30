Pemerintah Punya Syarat Wajib Sebelum Melakukan Ekspor Gas ke Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, sebelum mengekspor ke negara lain, termasuk Singapura.

Hal ini Bahlil katakan terkait kebijakan pemerintah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

“Kan kami harus memprioritaskan kepentingan domestik kami, tetapi kalau domestik sudah cukup, saya pikir harus juga mengirim ekspor ke negara lain,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/10).

Bahlil menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD yang bersumber dari Laut Natuna dan Sumatera.

Pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati dengan pembeli.

“Nah, sekarang ini kan yang kami lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada," tegasnya.

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Selain gas pipa, Bahlil menyebut Indonesia juga mengirim 148 kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), yang menurutnya setara dengan 1.480 MM.

Bahlil menilai sebagian LNG yang dikirim ke Singapura kemungkinan diperdagangkan kembali ke negara lain, meskipun sebagian digunakan untuk konsumsi domestik negara tersebut.