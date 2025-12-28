menu
Pemerintah Rampungkan 6 Jembatan di Aceh, 12 Lainnya Dipercepat
Salah satu Jembatan bailey di Provinsi Aceh yang sudah rampung 100 persen. Foto: tim Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak enam jembatan bailey di Provinsi Aceh sudah rampung 100 persen dibangun pascabencana banjir dan longsor hingga Sabtu (27/12).

Rinciannya, lima titik di Kabupaten Bireuen dan satu titik di Kabupaten Bener Meriah.

Lima jembatan di Bireuen yakni Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan ruas jalan Bireuen-Bener Meriah-Takengon. Lalu, Jembatan Teupin Reudeup menghubungkan ruas jalan Bireuen-Lhokseumawe.

Berikutnya, Jembatan Jeumpa/Cot Bada menghubungkan ruas jalan Peudada yang menembus ke Bireun.

Selanjutnya, Jembatan Matang Bangka menghubungkan jalan Gampong Matang Bangka dan Matang Teungoh.

Terakhir, Jembatan Kutablang sudah menunjukkan proges signifikan 98 persen, menghubungkan ruas jalan Bireuen-Lhokseumawe.

Sementara itu, di Bener Meriah titik yang sudah rampung 100 persen adalah Jembatan Weh Pase. Jembatan ini menghubungkan ruas jalan Aceh Utara-Bener Meriah.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pemulihan sektor darat difokuskan pada perbaikan ruas jalan dan jembatan yang sempat terputus.

