Pemerintah Rencanakan Bagikan HP Gratis, Ada Saldo Awal Rp 50 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah yang akan membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat.

Tak hanya itu, HP juga akan dilengkapi dengan rekening digital dengan saldo awal Rp 50 ribu.

Program tersebut disiapkan untuk memperluas akses layanan perbankan sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial dan bantuan tunai langsung kepada masyarakat.

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“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum, dikutip Rabu (14/10).

Menurut dia, pemerintah telah menunjuk dua bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening gratis tersebut.

Kedua bank itu diminta membantu membuka rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.

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“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” kata dia.

Adik Presiden Prabowo itu menuturkan adanya rekening digital tersebut untuk menjadi sarana bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan tunai secara langsung kepada penerima.