Pemerintah Resmi Melarang Operator Menghanguskan Sisa Kuota Internet Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Pernah merasa rugi karena kuota internet puluhan gigabita mendadak hangus saat masa aktif habis? Praktik yang merugikan kantong konsumen itu kini resmi dilarang.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa sisa kuota internet adalah hak penuh pembeli.

Operator seluler tak boleh lagi menghanguskannya secara sepihak.

Langkah tegas itu diambil lewat penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan itu terbit karena pemerintah menilai para operator seluler belum sepenuhnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan data dan kuota pengguna.

"Paling penting dari pilihan ini ialah yang menentukan mekanisme itu pelanggan, bukan operator yang memilihkan," ujar Meutya di Jakarta Pusat.

Melalui SE tersebut, ada beberapa hal mendasar yang wajib dipatuhi provider seluler:

Sisa Kuota Tetap Milik Anda: Operator dilarang menghapus sisa kuota utama atau mengenakan biaya tambahan atas kelebihan kuota tersebut.