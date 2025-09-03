Pemerintah Rugi Rp 900 Miliar Akibat Kerusuhan di Berbagai Kota
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait kerugian pemerintah akibat demonstrasi yang berakhir ricuh di berbagai daerah di Indonesia.
Dudy menyebutkan total kerugian diperkirakan mencapai hampir Rp 900 miliar, dengan jumlah tertinggi di wilayah Jawa Timur.
"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar," ucap Dody dikutip Rabu (3/9).
Dody menegaskan estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain.
Ia memperkirakan provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur, melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri, dan lain-lain.
Selain Jawa Timur, Dody juga menyoroti kerusakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat, (29/8) lalu.
"Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," tutur Dody.
Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa.
