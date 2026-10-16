Pemerintah Sebut Fundamental Ekonomi RI Kuat di Tengah Faktor Sentimental
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai perhitungan risiko terkait pelemahan rupiah yang dinilai cukup parah.
Airlangga menyatakan pemerintah akan segera membahas kembali persoalan tersebut secara lebih mendalam.
Pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa struktur fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang kuat.
"Tetapi yang dimainkan, kan, sekarang faktor sentimental," kata Airlangga di kantornya, Jumat (16/10).
Airlangga berharap para pelaku pasar dan investor dapat membedakan secara bijak antara sentimen pasar dan kondisi fundamental ekonomi.
Investor juga diimbau agar mampu memilah informasi serta penilaian yang bersumber dari berbagai lembaga pemeringkat internasional lainnya.
Airlangga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat lain tidak mempersoalkan permasalahan serupa seperti yang dihadapi saat ini.
Dia turut menyoroti langkah MSCI yang secara sistemik selalu menetapkan tenggat waktu tertentu bagi pasar modal.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan saat ditanya mengenai perhitungan risiko terkait pelemahan rupiah yang dinilai cukup parah.
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