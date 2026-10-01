Pemerintah Segera Atur PPN Perhiasan Emas, Siap-Siap, Ya!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian pada aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) komoditas perhiasan emas.

Hal itu diungkapkan Airlangga seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Pemerintah, kata Airlangga, akan menyusun standar baru agar pelaku industri dapat memanfaatkan fasilitas PPN untuk logam mulia dengan kadar 99,9%.

“Ketentuan yang berlaku saat ini menggunakan kadar 99,99%, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur fasilitas tersebut,” jelas dia.

Adapun ketentuan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2022.

Menurut Airlangga, ada opsi beleid itu akan disempurnakan, sehingga industri perhiasan nanti akan dibuatkan standar baru dan bisa memanfaatkan (bebas) PPN dengan fasilitas logam mulianya di 99 persen.

“Sekarang regulasi yang berlaku untuk mereka yang 99,99 persen. Ini akan ada perbaikan daripada PP," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan program tersebut sudah didiskusikan langsung di Istana Kepresidenan dengan Presiden Prabowo Subianto.