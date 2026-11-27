jpnn.com, DEPOK - Penguatan literasi hukum dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kajian, serta serikat pekerja menjadi langkah penting dalam memastikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berjalan efektif.

Sedikitnya tujuh peraturan pemerintah strategis yang perlu dikawal menjadi salah satu agenda penting untuk memastikan substansi undang-undang tersebut memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan dunia industri.

Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk 'Bedah Regulasi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan'.

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Kegiatan tersebut diselenggarakan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (26/11).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Great Institute bersama Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS).

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif pemerintah, lembaga kajian, dan organisasi pekerja dalam memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan nasional.

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Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra yang hadir sebagai pembicara utama menegaskan, perjuangan serikat pekerja memiliki peran penting dalam mewujudkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Menurut Indra, prinsip adil dan layak harus menjadi landasan dalam membangun hubungan industrial yang sehat.