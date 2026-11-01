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Pemerintah Siapkan 2 Skema untuk Meningkatkan Produksi Bawang Putih

Pemerintah Siapkan 2 Skema untuk Meningkatkan Produksi Bawang Putih
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Tak Cuma Turunkan Tensi, Ini Sederet Manfaat Menakjubkan Bawang Putih. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mengaku telah menyiapkan skema dua jalur untuk peningkatan produksi bawang putih nasional.

Alim mengaku dua jalur tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan budidaya dan riset terapan untuk mempercepat produksi bawang putih.

"Langkah ini diarahkan untuk memastikan program berjalan di lokasi yang tepat, didukung teknologi siap pakai, serta mampu meningkatkan keterampilan petani dan produktivitas secara berkelanjutan," kata Alim di Jakarta, Sabtu (31/10).

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Alim menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk menyusun program pengembangan bawang putih secara terukur.

Menurut Alim, program harus bertumpu pada kesiapan pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar potensi atau peluang yang belum teruji.

"Yang dibutuhkan adalah inovasi yang betul-betul siap diterapkan, bukan yang masih sebatas potensi. Karena skalanya besar," bebernya.

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Alim menjelaskan skema peningkatan produksi akan dijalankan melalui dua jalur yang saling melengkapi.

Jalur pertama berfokus pada percepatan budidaya melalui penetapan lokasi, penyusunan kalender tanam, pemetaan kebutuhan petani, serta pendampingan teknis.

Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet memgaku telah menyiapkan skema dua jalur untuk peningkatan produksi bawang putih nasional.

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