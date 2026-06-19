Pemerintah Siapkan Aplikasi Pro-Karier ASN, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu

jpnn.com - JAKARTA - Seluruh PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus tahu bahwa pemerintah tengah menyiapkan aplikasi yang mendukung program Badan Kepegawaian Negara (BKN) pro-karier ASN (aparatur sipil negara).

BKN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.

Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui pembelajaran digital yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.

Peluncuran sistem pendidikan integritas bagi ASN ini sekaligus akan mendukung program BKN pro-karier ASN terbaru, yakni pendampingan kepada 643 instansi pemerintah.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan program pendampingan instansi akan mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi yang tidak dapat dipisahkan dari integritas ASN PNS maupun PPPK sebagai pelaksana tugas pemerintahan.

"Sistem e-Learning ASN Berintegritas ini akan diintegrasikan dengan platform ASN Digital sebagai sistem berbagi pakai BKN bersama seluruh instansi dalam pengelolaan manajemen ASN," terang Prof. Zudan, Jumat (19/6)

Dalam upaya mendukung e-Learning ASN Berintegritas sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan seluruh ASN PPPK dan PNS, Prof. Zudan menekankan bahwa penguatan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Dengan jumlah PNS dan PPPK yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, dia mengatakan bahwa pembangunan budaya integritas akan memberikan dampak besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.