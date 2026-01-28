menu
Pemerintah Siapkan Beberapa Opsi Tempat Tinggal untuk Korban Longsor Cisarua
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan dalam dua hari penyintas korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Pengungsi diberikan opsi untuk tinggal di rumah kerabat atau hunian sementara alias huntara yang disiapkan oleh pemerintah.

"Kami juga targetkan tidak terlalu lama bagi masyarakat yang mengungsi, kami berikan opsi dalam waktu 1-2 hari ini masyarakat tinggal di tempat pengungsian, kita pindah baik ke hunian sementara atau diberikan dana tunggu hunian," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Desa Pasirlangu, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Desa Pasirlangu hingga Selasa (26/1) pukul 19.30 WIB, jumlah pengungsi mencapai 564 jiwa yang tergabung dalam 186 kepala keluarga (KK). Mereka mengungsi di aula dan gor Desa Pasirlangu sejak longsor menerjang pada Sabtu (24/1).

Suharyanto mengatakan bagi korban terdampak longsor yang akan tinggal di rumah kerabatnya, pihaknya menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per KK yang akan diberikan setiap bulan hingga nantinya dibuatkan rumah permanen oleh pemerintah.

"Bisa dimulai dari Januari ini, Februari, dan Maret. Apabila sampai Maret ini yang masyarakat terdampak yang rumahnya rusak atau hilang belum jadi rumahnya akan diperpanjang lagi (pemberian dana tunggu hunian)," ujar dia.

Kemudian pemerintah juga akan menyiapkan huntara bagi korban yang tidak ingin tinggal di rumah kerabatnya.

Huntara bisa terpusat, di mana pemerintah daerah yang akan menyiapkan lahannya. Sedangkan pembangunan huniannya oleh pemerintah pusat.

