Pemerintah Siapkan Belanja APBN Kuartal IV, Sebegini Nominalnya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan belanja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV 2026 sebesar Rp1.300 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja APBN pada kuartal IV 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.200 triliun.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, pada Senin (19/10).

“Namun, kalau kami mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran, karena untuk Q4 ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp1.200 triliun,” ucap Suahasil.

Dia menjelaskan pemerintah terus mengecek dan melakukan efisiensi untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara optimal.

Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan langkah rutin yang dilakukan pada akhir tahun untuk memastikan anggaran terlaksana dengan tetap memperhatikan efisiensi.

“Jadi, Anggarannya sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan anggarannya kami selalu mencari ruang untuk membuat apakah memang perlu anggaran sedemikian besar,” kata dia.

Eks Wamenkeu itu menegaskan efisiensi bukan berfokus pada pemotongan anggaran, melainkan bagaimana pemerintah mencapai target keluaran atau output yang telah direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien.