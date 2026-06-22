Pemerintah Siapkan Pembukaan Rekening Massal untuk Warga Desil 1-4 di Kuartal IV

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening massal untuk kuartal IV-2026.

Program rekening tersebut akan difokuskan bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, yang diarahkan kepada masyarakat pada kelompok desil 1-4.

Saat ini jumlah penerima program tersebut masih dalam prosescross-check bersama kementerian terkait untuk memastikan data sasaran.

Kemudian, prmerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan, yang akan diserahkan satu kali untuk periode Oktober - Desember 2026.

Bantuan tersebut diberikan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 sampai dengan desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

Selain bantuan pangan, pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan dengan besaran Rp300 ribu per bulan.

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Program tersebut ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan hampir Rp12 triliun.

Percepatan penyaluran berbagai bantuan langsung tunai ini dinilai krusial untuk menopang daya beli masyarakat bawah di penghujung tahun.