Pemerintah Siapkan Pendanaan Multiyears untuk Olahraga, Luhut: Ini yang Sudah Lama Ditunggu
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan, menyambut antusias langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pelaksanaan pelatnas jangka panjang dan skema pendanaan multiyears untuk cabang olahraga prestasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kabar baik yang telah lama dinantikan insan olahraga nasional.
Dukungan itu muncul setelah Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Menpora Erick Thohir dalam pertemuan di Hambalang terkait pembangunan sistem olahraga yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan pembinaan atlet tidak lagi bergantung pada program jangka pendek yang kerap berubah setiap tahun.
Luhut menilai kebijakan tersebut dapat menjadi titik balik bagi kemajuan olahraga Indonesia.
Dengan adanya kepastian program dan anggaran dalam jangka panjang, federasi olahraga memiliki ruang lebih luas untuk menyusun pembinaan atlet secara terukur sejak usia dini hingga level elite.
"Prestasi tidak bisa diciptakan secara instan. Atlet kelas dunia lahir dari proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan dukungan berkelanjutan," tegas Luhut.
Menurutnya, selama ini banyak cabang olahraga menghadapi tantangan akibat sistem perencanaan tahunan yang membuat program pembinaan sering terhambat.
Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan, menyambut antusias langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pelaksanaan pelatnas jangka panjang.
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