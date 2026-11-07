Pemerintah Siapkan Pengaturan Khusus Jabatan Tertentu pada Seleksi CPNS 2026, Afirmasi Usia PPPK?

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pengaturan khusus untuk jabatan tertentu pada seleksi CPNS 2026 yang akan digelar Januari 2027.

Apakah termasuk di dalamnya afirmasi usia PPPK?

Pemerintah memutuskan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup berbagai jabatan fungsional lainnya, mulai dari dosen, tenaga kesehatan, hingga petugas pemadam kebakaran (damkar).

Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi pimpinan DPR RI dan Menteri terkait lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Selain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar.

Mensesneg Prasetyo menjelaskan pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi masih terbatas pada tenaga pendidik.

Setelah melalui pembahasan dan perhitungan lintas sektor, pemerintah akhirnya sepakat memperluas kebijakan tersebut.