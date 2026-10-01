Pemerintah Siapkan Rp31 Triliun untuk Bantuan Beras dan Subsidi Upah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi pada kuartal IV-2026, yang mencakup berbagai program bantuan sosial dan subsidi upah.

Sejumlah program tersebut meliputi pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun di desil 1 hingga 4, serta bantuan pangan beras 10 kg per bulan untuk Oktober hingga Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

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Bantuan pangan beras tersebut disalurkan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat pada desil 1 sampai 4 dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

Peta jalan kebijakan stimulus ini telah dipaparkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, (30/9).

“Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat,” kata Airlangga di Istana Negara.

Saat ini, total kebutuhan anggaran untuk keseluruhan program stimulus kuartal IV tersebut masih dalam tahap penyisiran oleh Menteri Keuangan. (rom/jpnn)