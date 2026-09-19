Pemerintah Siapkan Sanksi Pemblokiran RKAB Bagi Pelanggar DMO Batu Bara

jpnn.com, JAKARTA - Stabilitas pasokan bahan baku infrastruktur nasional kini menghadapi ujian berat di tengah ancaman krisis energi yang mendera industri semen.

Sengkarut tata kelola Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan dampaknya terhadap roda industri menjadi sorotan tajam dalam ASPEBINDO Talkshow yang mempertemukan regulator, pelaku industri, dan asosiasi pemasok di Energy Hub, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Dalam forum tersebut, terungkap fakta bahwa pemenuhan kuota DMO secara administratif kerap tidak sejalan dengan realisasi ketersediaan fisik di lapangan.

Merespons temuan ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah merumuskan sanksi berat bagi perusahaan tambang yang membelot dari kewajiban pasokan domestik.

"Skema denda bagi perusahaan yang terbukti menyelewengkan kuota DMO untuk ekspor akan dirubah menjadi sanksi administratif maksimal, yakni tidak diterbitkannya RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) pada tahun berikutnya," tegas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Asep Kurnia Permana, saat memberikan keterangan kepada awak media.

Mewakili pihak pemasok, Ketua Umum ASPEBINDO Dr. Anggawira memandang wacana sanksi tersebut harus diimbangi dengan perbaikan sistem pengawasan berkala.

"Kami mengusulkan agar evaluasi pemenuhan DMO diperketat menjadi per tiga bulan. Hal ini krusial agar setiap celah defisit pasokan fisik ke pabrik semen dapat segera ditangani sebelum kegiatan operasional terhenti," ujarnya.

Peringatan dari asosiasi ini beralasan kuat jika merujuk pada kondisi riil di tingkat pengguna akhir.