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Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi dan Pajak untuk 2027

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi dan Pajak untuk 2027
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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi untuk tahun depan. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi untuk tahun depan.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional bagi 150 ribu pekerja serta meningkatkan program vokasi nasional menjadi 300 ribu peserta.

"Serta peningkatan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang terkena PHK," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

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Dari bidang perpajakan, fasilitas PPh Pasal 21 akan ditanggung pemerintah untuk masyarakat yang berpenghasilan hingga Rp10 juta per tahun.

Kebijakan tersebut rencananya akan disertai dengan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sejalan.

"Sementara itu untuk perlindungan sosial jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian yang besarnya 50% bagi pekerja bukan penerima upah," tuturnya.

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Pemerintah juga menyediakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar dan maksimal Rp5 miliar.

Bagi masyarakat berpenghasilan tanggung, disediakan pula fasilitas KPR bersubsidi dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi untuk tahun depan.

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