menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Pemerintah Subsidi Motor Listrik Rp 5 Juta Per Unit, Mobil Bebas PPN

Pemerintah Subsidi Motor Listrik Rp 5 Juta Per Unit, Mobil Bebas PPN

Pemerintah Subsidi Motor Listrik Rp 5 Juta Per Unit, Mobil Bebas PPN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana detail kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. ilustrasi. Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana detail kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil.

Setiap pembelian sepeda motor listrik, Purbaya menjelaskan pemerintah berencana memberikan insentif sebesar Rp 5 juta per unit.

Dia menyebut insentif ini akan diberikan untuk 100.000 unit sepeda motor.

Baca Juga:

Sementara itu, untuk pembelian mobil listrik, insentif akan diberikan dalam bentuk penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Besaran penanggungan PPN bervariasi, yakni 100 persen atau 40 persen, tergantung pada jenis baterai yang digunakan.

Program insentif itu menargetkan 100.000 unit mobil listrik.

Baca Juga:

"Anggarannya sedang kami itung, tetapi anggarannya kira-kira Rp 5 juta per motor untuk 100.000 motor, terus untuk mobil, ada yang 100 persen PPN-nya ditanggung, ada yang 40 persen, tergantung baterainya," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5).

Dia menegaskan subsidi kendaraan listrik akan mulai berjalan pada awal Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana detail kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI