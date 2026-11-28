jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan pemerintah menampung seluruh rekomendasi kebijakan fiskal dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai bahan evaluasi.

Tanggapan tersebut merespons laporan OECD Economic Survey yang antara lain mengusulkan kenaikan cukai rokok, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), serta pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen.

Suahasil menjelaskan seluruh poin rekomendasi tersebut merupakan bagian dari kajian rutin yang disusun oleh lembaga internasional tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

“Itu ya, jadi semua sarannya OECD itu kemarin kan ditaruh di dalam economic survey yang dilakukan setiap dua tahun,” kata Suahasil di kantor BI, Jakarta, baru-baru ini.

Dia menilai penyusunan survei dua tahunan tersebut didasarkan pada pengamatan komprehensif terhadap dinamika ekonomi nasional.

“Tentu dia melihat kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam, ya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memandang berbagai catatan dan usulan kebijakan perpajakan dari OECD sebagai referensi yang konstruktif.

“Dan karena itu ya kita jadi masukan,” tuturnya.