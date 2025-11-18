Pemerintah Tegaskan Komitmen Bisnis dengan Regulasi yang Menarik Investasi Berkualitas Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah penguatan hubungan internasional dengan berbagai negara untuk menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Langkah ini untuk memperluas kerja sama ekonomi, menarik investasi, hingga memperkuat diplomasi di sektor strategis, salah satunya dengan Singapura sebagai sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Pada 2024, total FDI mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, sementara perdagangan bilateral sebesar 57,6 miliar dolar AS.

Sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan investasi terkini di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Joint-Investment Promotion Event Investment Opportunities And Business Regulations In The Batam, Bintan, And Karimun (BBK) Free Trade Zone di Singapura, Selasa (18/11). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Working Group Batam, Bintan, dan Karimun (WG BBK).

“Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 6WG Pada bulan Juni 2025, yang saya pimpin bersama Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, menandai tonggak penting lainnya. Kedua Pemerintah menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan regulasi guna menarik investasi berkualitas tinggi. Kami membahas beberapa kerja sama di infrastruktur industri, ekonomi hijau, dan layanan kesehatan, mengakui pentingnya ketahanan rantai pasokan dan pertumbuhan berkelanjutan,” ungkap Airlangga.

Adapun 6 Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG) tersebut berfungsi sebagai tulang punggung kolaborasi terstruktur antara Pemerintah. Selain itu, WG BBK juga telah menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat daya saing kawasan ekonomi khusus Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan pada Juni 2025, Indonesia dan Singapura menyerahkan Joint Report to Leader yang menyoroti komitmen untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di BBK Free Trade Zones, apresiasi terhadap kebijakan fasilitasi visa, promosi investasi berkelanjutan, pengembangan Nongsa Digital Park Special Economic Zone (SEZ) sebagai pusat digital regional, serta komitmen untuk

HM.4.6/403/SET.M.EKON.3/10/2025 memfasilitasi realisasi investasi lebih cepat melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan dukungan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat landasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di kawasan BBK melalui sejumlah regulasi di antaranya PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2025.